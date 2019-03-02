كوربين: على بريطانيا إدانة جرائم إسرائيل وتجميد مبيعات الأسلحة إليها

2019/03/02 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين سلطات بلاده إلى إدانة

عمليات القتل التي تنفذها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مطالبا بتجميد

بيع الأسلحة لــ"إسرائيل". وقال كوربين في تغريدة على "تويتر": إن الأمم المتحدة أصدرت بيانا،

أكدت فيه أن "قتل إسرائيل للمتظاهرين في غزة - بمن فيهم الأطفال

والمسعفون والصحفيون - قد يشكل "جرائم حرب أو جرائم ضد

الإنسانية".وأضاف كوربين: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدين دون لبس عمليات

القتل، وأن تجمد مبيعات الأسلحة إلى (إسرائيل) ".وخلص تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة، المنبثقة عن مجلس حقوق

الإنسان، إلى أن "قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة

بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطراً وشيكاً على آخرين" ورأت أن " هذه

جرائم ترتقي لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".وشرعت لجنة تحقيق في تقصي الحقائق عن مقتل 189 فلسطينيا سقطوا في

الفترة ما بين 30 آذار/مارس و31 كانون الأول/ديسمبر 2018.ووجدت اللجنة أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن قنّاصة إسرائيليين أطلقوا

الرصاص على أطفال ومسعفين وصحفيين، على الرغم من ارتدائهم ما يميزهم

بوضوح.

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