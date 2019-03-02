موكب الأمم المتحدة في الحديدة تحت نار مرتزقة العدوان

2019/03/02 | 22:01

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تعرض موكب رئيس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الأممية في محافظة

الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد ظهر اليوم لإطلاق نار من مواقع

مرتزقة العدوان في شارع الخمسين بمدينة الحديدة. وأشار مصدر أمني يمني إلى أن موكب الجنرال لوليسغارد تعرض ظهر اليوم

لإطلاق نار استمر إلى بعد الساعة الرابعة خلال تواجده بالممر الإنساني

الذي جرى فتحه إلى مطاحن البحر الأحمر.ولفت المصدر إلى أن الجنرال لوليسغارد طلب من فريق الوفد الوطني فتح

الطريق لمرور موكبه بشارع الخمسين وتسهيل وصوله إلى مطاحن البحر

الأحمر، وهو ما تم من جانب قوات الجيش واللجان الشعبية، وعند عودة

الموكب تعرض لإطلاق النار عليه من قبل المرتزقة.وأكد المصدر قيام المرتزقة بإعطاب جرافتين للجيش واللجان الشعبية

كانتا تعملان على فتح الطريق وتسهيل العبور للفريق الأممي.وأدان المصدر اعتداء مرتزقة قوى العدوان على موكب رئيس لجنة المراقبة

الأممية لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة .وطالب المصدر الأمم المتحدة باتخاذ موقف يدين الطرف المتورط بشكل واضح

في صنع الأزمة الإنسانية في اليمن عبر منع المنظمات الأممية من الوصول

إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة وإمعان تحالف قوى العدوان بتجويع

الشعب اليمني عبر الحصار وإفشال أي مبادرة إنسانية على غرار فتح ممر

آمن إلى مطاحن البحر الأحمر.

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