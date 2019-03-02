منتدى الأمن والسيادة في الشرق الأوسط يسلط الضوء على سوريا وإيران وتركيا بيومه الثاني

2019/03/02 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو – أربيلتضمنت فعاليات اليوم الثاني من منتدى الأمن والسيادة في الشرق الأوسط الذي نظمه مركز رووداو للدراسات ثلاث ندوات حوارية، هي: "سوريا وأشكال الاستقرار"، و"تركيا وعوائق المستقبل"، و"إيران في الأجندات الدولية" إلى جانب جلسة اختتامية استعرضت مقترحات تحقيق استبباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بمشاركة عشرات المسؤولين والباحثين والمحللين من كوردستان والعراق وبقية دول العالم.

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