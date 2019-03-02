واع / الديوانية تعلن عن تحديد سعر امبير الكهرباء بـ 6 آلاف دينار

2019/03/02 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واع / مكتب الديوانية / ت .ح

اعلنت حكومة الديوانية المحلية، السبت ، عن قرارها تحديد سعر الامبير للشهر الجاري بـ 6 آلاف دينار.

وذكرت الحكومة

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