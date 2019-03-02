2019/03/02 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عنوان الخبر المرسل:هل سيكون الــ 30 من حزيران موعدا لــ "انهاء" المناصب بــ "الوكالة" ؟http://www.skypressiq.net/l/41837

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيكون الــ 30 من حزيران موعدا لــ "انهاء" المناصب بــ "الوكالة" ؟) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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