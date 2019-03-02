2019/03/02 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز المصالحة: واشنطن ترفض طلب موسكو ودمشق السماح للقوافل بالعبور إلى التنف

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