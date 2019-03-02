2019/03/02 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، العثور على جثة طفل بعد أيام من إلقائه على يد والدته

من جسر الأئمة، شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت

مديرية النجدة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الغواصين

في نجدة بغداد، عثرت مساء اليوم، على جثة الطفل الثاني المفقودة منذ يوم الجمعة

(22 شباط الماضي)، بعد أن اقمت امرأة على رمي نفسها واطفالها الاثنين من أعلى جسر الائمة”.

وأضاف

البيان، ان “النجدة النهرية كانت قد تمكنت من انقاد الامرأة وأحد الأطفال، فيما

فقد الطفل الثاني، واستمرت عملية البحث عنه طيلة الأيام الماضية، ليتم العثور على جثته،

مساء اليوم، طافية فوق سطح الماء بالقرب من جسر مدينة الطب، أثناء ممارسة لمفرزة الغواصين

في النجدة النهرية”.

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