حرس الحدود تعلن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى البصرة

2019/03/02 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

قيادة قوات حرس الحدود، اليوم السبت، احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى محافظة

البصرة.

وذكرت شرطة حدود المنطقة الرابعة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه ” تم إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى محافظة البصرة”.

وأضاف

البيان، ان “المواد المخدرة كانت حبوب من مادة (ترامادول) عددها (24600)، ضبطت

في منطقة الفاو الجنوبي، وفق معلومات استخبارية ومراقبة دقيقة لمدة طويلة”.

وتابع،

ان “قيادة الشرطة القت القبض على شخصين، مع ضبط دراجتين، وزورق صيد على متنه مكينة

زورق”، مشيراً إلى أن “العملية تمت بعد محاصرة المهربين من قبل قوة الواجب

بحريا وبريا”.

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