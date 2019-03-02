نفط البصرة تحتفي بالمنحة الصينية لدعم قطاع التربية

2019/03/02 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة)/ نريمان المالكي /..



نظمت شركة نفط البصرة و بالتزامن مع عيد المعلم احتفالية بمناسبة استلام المنحة المقدمة من الشركة الصينية CPECC لدعم قطاع التربية و التعليم في البصرة ..

و يأتي هذا الدعم من باب المنافع و الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الشركات الاجنبية العاملة في العراق لقطاعات الدولة المختلفة و بحسب تصريح مدير عام شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار للوكالة ( المستقلة) : ان شركة نفط البصرة و منذ عدة سنوات ركزت جهودها في المنافع و الخدمات الاجتماعية لتطوير قطاعي التربية و الصحة..و هذه الممارسة جزء من هذه المسيرة عبر توفير مجموعة من الاثاث و الاحتياجات التربوية للمدارس في محافظة البصرة مثل الرحلات و شاشات العرض و اجهزة الطبع و غيرها من الاحتياجات الضرورية التي تم الاتفاق عليها مع شركة CPECC الصينية و هي احدى الشركات العاملة ضمن عقود العمل معنا..

و اضاف قائلا : ان ما تم اليوم هو بوابة صغيرة لمساهمات اكبر فقد تم مناقشة بناء مدرسة بمواصفات عالمية..و هذه صفحة من صفحات مساهمة شركة نفط البصرة في دعم المجتمع و خصوصا قطاعات التعليم و الصحة و الماء..

كما تحدث مدير شركة CPECC الصينية ليو هايجون للوكالة(المستقلة) قائلا : عشرة سنوات منذ دخولنا العراق و توقيعنا العقد مع شركة النفط و نحن نريد ان نستمر و نساعد الشعب العراقي في اعادة بناءه و لدينا القدرة لذلك..كما اتفقنا مع جامعة البصرة لتوفير فرصة تدريب للخريجين لكي يتقنو العمل في المجال النفطي..

من جانبه قال معاون مدير تربية البصرة علي حمه رحيم الجاف للوكالة ( المستقلة) : حضرنا اليوم بدعوى من شركة CPECC الصينية لتقديم العروض التي انجزتها الشركة و هي تزويد مديرية التربية بالتجهيزات مثل الرحلات و السبورات البيضاء و الطابعات و المكاتب المدرسية..و نحن نشكر الشركة الصينية على هذه المبادرة..

كما اضاف قائلا : في كلمة لنا في هذا الحفل نحث الشركة على ان لا يقتصر موضوع التعاون و التنسيق بيننا على مستوى التجهيزات فقط و انما على مستوى التبادل الثقافي الذي يطور مجال التربية و التعليم باعتبار ان الصين دولة رائدة في هذا المجال و يمكن الاستفادة من خبرتهم..

كما اشار مدير مشاريع شركة نفط البصرة صلاح مهدي عبدالله في حديت للوكالة (المستقلة) عن مساهمة الشركة في اسناد دوائر المحافظة و تنفيذ مشاريع و فعاليات خدمية للبصرة بقوله : ان شركة نفط البصرة تساهم و منذ فترة وما زالت مستمرة في تحسين شبكة مياه البصرة بصيانة الشبكة و نصب المضخات و اهم فعالية كانت في محطة ماء البراضعية ، و هناك مشاريع اخرى سوف تقوم بها الشركة و الشركات العاملة معها حسب جولات التراخيص في عموم البصرة و هناك خطة موضوعة مع المحافظة لتنفيذ مثل هذه الفعاليات..

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