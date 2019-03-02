١٧ شاعرا ضمن طباشير المحو والكتابة لجبار النجدي

2019/03/02 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..عن اتحاد أدباء البصرة صدر كتاب جديد للشاعر والناقد جبار النجدي تحت عنوان (طباشير المحو والكتابة-الشعر خارج الشعر).

الكتاب الجديد الصادر بدعم من شركة اسيا سيل تضمن دراسات نقدية عن مجاميع شعرية لسبعة عشر شاعرا عراقيا يمثلون المشهد الشعري لجميع المحافظات تقريبا.

والشعراء الذي تناول الكتاب مجاميعهم الشعرية هم : محمود البريكان،عبدالكريم كاصد،ياسين طه حافظ، مجيد الموسوي، منذر عبدالحر،م محمدتركي النصار، بلقيس خالد، علي الاسكندري، موفق صبحي،جابر محمد جابر، شاكر سيفو، جمال جاسم امين، قاسم محمد الاسماعيل، معتز رشدي،حيدر الحجاج.

وصمم الغلاف الفنان صالح جادري.

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