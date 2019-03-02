2019/03/02 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحذر دار الافتاء من المشاركة في اللعبة المسمّاة بـ”مومو MOMO”، وعلى من استُدرِج للمشاركة فيها أن يُسارِعَ بالخروج منها.



وتهيب دار الإفتاء المصرية بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة.كما أنه على الآباء متابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شر هذه الألعابحيث أنه يُقال إن الرسائل المصاحبة للصورة تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار.



وحتى الآن، أصدرت العديد من المدارس في المملكة المتحدة تحذيرات، كانت قد وُجهت لأولياء الأمور، حول “تحدي مومو”، فضلاً عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بـ “التحدي”

رابط التحذير على صفحة دار الإفتاء المصرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دار الافتاء تحذر المواطنين من مشاركة الأطفال في احد ألعاب الانترنت) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دار الافتاء تحذر المواطنين من مشاركة الأطفال في احد ألعاب الانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).