مانشستر يونايتد يفوز علي ساوثهامبتون بصعوبة بالدوري الإنجليزي

2019/03/02 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، إنه يأمل أن يحظى في ناديه بتعاطف من الإدارة لمساعدته على التأقلم مع متطلبات كرة القدم الحديثة والتي يكون فيها اللاعب مؤثرا بشكل كبير على اللعبة.

ويرغب المدرب البرتغالي، الذي أقيل من تدريب يونايتد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعدما قضى عامين ونصف العام في منصبه، في العودة إلى الملاعب قبل انطلاق الموسم الجديد لكنه قال إنه سينضم إلى فريق لا يعاني من أي “صراع داخلي”.

وتزامن الموسم الثالث لمورينيو في يونايتد بحديث وسائل إعلام عن وقوع خلاف مع بول بوجبا، المنضم في صفقة قياسية للنادي، قبل أن يقرر ملاك النادي الانفصال عن المدرب أثناء الوجود في المركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب البالغ عمره 56 عاما لصحيفة تليجراف “الآن يوجد جيل من اللاعبين لا يتعلق بهم الأمر باللعب فقط لكن يتعلق بمجموعة كاملة.



يوجد اللاعب والعائلة والوكيل والداعم ومدير الاتصالات.



عند وجود اللاعب يظهر كل ذلك.



إذا لم يكن هناك التعاطف في النظام الهيكلي للنادي فإنك تتعرض للكثير من المشكلات التي يكون من الصعب جدا العمل فيها”.

وبعد قيادة بورتو للفوز بدوري أبطال أوروبا في 2004 تولى مورينيو تدريب تشيلسي وإنترناسيونالي وريال مدريد ويونايتد وحصد 20 لقبا كبيرا.

وقال مورينيو إنه من المنتظر أن يرتبط بعقد طويل المدى مع وجهته المقبلة.

وأضاف “إذا لم يكن النادي يملك طموحا فلن أذهب.



هذا هو طلبي الثاني (للتعيين).



طلبي الأول سيتعلق بالتعاطف في النظام الهيكلي.



أريد العمل مع ناس أحبهم وأحب العمل معهم وأكون سعيدا بالعمل معهم وأشاركهم نفس الأفكار”.

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