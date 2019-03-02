ذي قار تُصعّد إجرءاتها الأمنية: السماح لمرتادي الصحراء بحمل السلاح

2019/03/02 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت قيادة عمليات الرافدين، السبت، السيطرات الامنية بالسماح لمرتادي الصحراء بحمل السلاح الشخصي؛ احترازا من عمليات الاختطاف التي راح ضحيتها جامعو الكمأ على يد عناصر تنظيم داعش في النخيب والثرثار.وقال قائد العمليات اللواء علي ابراهيم الى “شبكة اخبار الناصرية” وتابعه “ناس” اليوم (2 اذار 2019) ، انه “تم توجيه السيطرات الامنية […]

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