الطيران الحربي مستمر بالتحليق فوق الأنبار منذ الصباح: هذه آخر عملياته

2019/03/02 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استهدف الطيران الحربي، السبت، تجمعا لتنظيم داعش، في الصحراء التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار.وقال مراسل “ناس” اليوم (2 آذار 2019)، إنه بحسب مصدر أمني “استهدف الطيران الحربي تجمعا لعصابات داعش الارهابي في صحراء كبيس التابعة لقضاء هيت”، واضاف المصدر ” ان الصحراء تشهد تحركات لعناصر داعش الارهابي”.وينفذ الطيران الحربي منذ […]

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