اثيل النجيفي لقناة العهد: سأكون في بغداد بعد حل القضايا المثارة ضدي

2019/03/02 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - نعمل على حل القضايا القضائية تدريجيا

- تم غلق 9 قضايا من اصل 15 قضية قضائية ضدي

- كل القضايا المثارة ضدي وضد رافع العيساوي

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