الرئاسة الجزائرية تعلن قرارات مهمة خلال ساعات

2019/03/02 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، بأنه من المقرر أن تعلن الرئاسة الجزائرية عدة قرارات مهمة خلال ساعات.ونقلت الوسائل عن مصادر القول إن أحزاب معارضة

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