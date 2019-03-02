2019/03/02 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / تدمير مضافة لداعش وضبط بئر عميق في مطيبيجة

02/03/2019 22:17:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / مكتب صلاح الدين / س .م

تمكنت قوة مشتركة ، السبت، من تدمير مضافات لداعش وضبط بئر عميق خلال عملية استباقية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وذكر مصدر امني لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان"قوات مشتركة نفذت عملية استباقية في مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين".

واضاف، ان"العملية اسفرت عن تدمير عدد من مضافات لعناصر داعش، كذلك ضبط بئر عميق تحت الارض يستخدمه الارهابيين واعتدة واسلحة ومواد لوجستية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / تدمير مضافة لداعش وضبط بئر عميق في مطيبيجة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / تدمير مضافة لداعش وضبط بئر عميق في مطيبيجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).