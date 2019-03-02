القبض على 4 مسلحين حاولوا تسليب عجلة مدنية في الاعظمية

2019/03/02 | 22:31

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، السبت، بان القوات الأمنية تلاحق عجلة يستقلها أربعة مسلحين في منطقة الأعظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الامنية تلاحق عجلة بداخلها 4 مسلحين بالقرب من جامعة الامام

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، العثور على جثة طفل بعد أيام من إلقائه على يد والدته من جسر الأئمة، شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية النجدة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "مفارز الغواصين في نجدة بغداد، ع

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، عن قيام تنظيم داعش بسحب جوازات مقاتليه الأجانب، وخاصة الأوروبيين منهم، في منطقة الباغوز السورية، فيما أشار الى توزيع زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي اموالا طائلة بالعملة الأميركية على قياداته، قب

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