لافروف يدين التهديدات الأمريكية لفنزويلا في اتصال مع بومبيو

2019/03/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في محادثة مع وزير الخارجية

الأميركي، مايك بومبيو، الوضع في فنزويلا والتهديدات الأميركية ضد

القيادة الشرعية للبلاد.في الثاني من أذار/مارس، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، جرت محادثة

هاتفية بين لافروف وبومبيو.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “جرى التركيز على الوضع في

فنزويلا.



وأدان لافروف التهديدات الأميركية لقيادتها الشرعية، وهو ما

يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وانتهاكا للقانون

الدولي”.

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