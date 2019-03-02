كتلة ‹العصائب› تدعو الحكومة لمقاضاة التحالف الدولي

2019/03/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة ‹صادقون› التابعة لحركة ‹عصائب اهل الحق› حسن سالم، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى مقاضاة التحالف الدولي أمام المحاكم الدولية، نظراً لإقراره بقتل عدد كبير من المدنيين العراقيين خلال عملياته العسكرية في البلاد، مبيناً بأن ذوي الضحايا يحق لهم أيضاً رفع الدعاوى القضائية.

وقال سالم لـ (باسنيوز)، إن «الحكومة العراقية مدعوة إلى مقاضاة التحالف الدولي أمام المحاكم الدولية نظراً لإقراره بقتل عدد كبير من المدنيين العراقيين خلال عملياته العسكرية في البلاد»، واعتبر أن «اعتراف التحالف الدولي بقتل المدنيين خير دليل يمكن استخدامه في تلك الدعوى والتي قد يترتب عليها الحصول على حقوق كثيرة بينها التعوضيات المادية لعوائل الضحايا».

حسن سالم

وأوضح النائب عن كتلة ‹صادقون›، أن «اعتبار ذلك العدد الكبير تحت عنوان (ضحايا الحرب) غير مقبول، حيث أنه يدل على استهتار متعمد بعمليات القصف للتحالف الدولي»، مشيراً إلى أن «ذوي الضحايا يحق لهم أيضاً رفع الدعاوى القضائية وعلى المحاميين العراقيين مساعدتهم بهذا الصدد».

وكان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في العراق وسوريا، أقر الخميس الماضي، بقتله ما لا يقل عن 1257مدنياً «بالخطأ» خلال عملياته لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق.





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