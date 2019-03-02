21 كوردياً إزيدياً يعودون إلى أحضان عائلاتهم بعد تحريرهم من داعش

2019/03/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - دهوكعاد 21 طفلاً وفتاة من الكورد الإزيديين إلى أحضان عائلاتهم في قضاء سنجار بعد تحريرهم من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش.وجرى تحرير هؤلاء الكورد الإزيديين من بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي في سوريا، بعد أن اختطفهم مسلحو التنظيم عام 2014.وأبدى أهالي المحررين عن سعادتهم بالالتقاء بالمختطفين الذين لم يعد أغلبهم قادرين على التحدث بلغتهم الأم.وقالت جيهان قادر، المحررة من قبضة داعش: "كنا في الباغوز، ثم قامت قوات سوريا الديمقراطية بنقلنا إلى بيوت الإزيديين ومن ثم إلى الحدود، وها نحن الآن نرى عائلاتنا مرة أخرى".ويقيم عدد من أهالي المحررين في المخيمات، لكنهم جاؤوا من مناطق متفرقة لاستقبال أبنائهم بعد فراق إجباري دام أربع سنوات ونصف.وقال الطفل مازن سليم: "أنا سعيد بعودتي إلى سنجار التي كانت في بالي دائماً، ولم أستطع نسيانها أبداً، سنجار هي أرض الإزيديين ولا يمكن أن يوجدوا بدونها".من جانبها، قالت شهي ديرو وهي والدة أحد الأطفال المحررين: "نأمل بعون الله أن يتم تحرير الجميع من قبضة من لا يعرفون الله، وأن تعود الفتيات اللواتي اختطفهن داعش الإرهابي إلى أهاليهن بجهود كل الأطراف".وخلال اجتياحه سنجار، اختطف مسلحو تنظيم داعش 6417 كوردياً إزيدياً أغلبهم من النساء والفتيات، وتم حتى الآن تحرير 3317 منهم.

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