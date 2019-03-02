وزير دفاعها: تركيا ليست لديها مطامع بأراضي العراق وسوريا .. والكورد اشقاؤنا

2019/03/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع، خلوصي أكار يوم السبت إنهاء تركيا التحضيرات لعملية عسكرية في منطقة منبج وشرق نهر الفرات، شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أكار خلال جولة أجراها السبت بمركز ولاية أغري شرقي تركيا بعد تفقده منطقة عسكرية.

وأضاف أكار أن القوات التركية على أهبة الاستعداد، وتنتظر أوامر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وتابع "لن نسمح بتعريض أمن بلادنا للخطر بأي شكل من الأشكال ولا ينبغي أن يشك أحد في ذلك".

واردف أكار أن "تركيا ليس لديها مطامع بأراضي البلدان المجاورة بل تحترم وحدتها، وفي مقدمتها سوريا والعراق".

وأضاف "لم نسمح على الإطلاق بإنشاء ممر إرهابي جنوب بلادنا في شمال سوريا، ولن نسمح بذلك أبدا".

وشدّد على أن تركيا "تستهدف فقط الإرهابيين، وليس أشقائها الكورد الذين يحاول البعض تحريضهم من خلال إشاعة الفتن والمكائد".

وقال أكار: "الكورد هم أشقاؤنا، ونحن نعيش معًا ونتقاسم نفس المنطقة والخبز منذ آلاف الأعوام، ولا يمكن أن نكون منفصلين".

ورأى أن "حزب العمال الكوردستاني لا يمثل الكورد على الإطلاق، والإعلام الغربي يسعى إلى تحريف الحقائق في هذا الصدد".

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