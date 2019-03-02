العراق نفذ أكثر من 1200 ضربة على داعش في سوريا

2019/03/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ افادوكيل وزارة الداخلية العراقية عقيل الخزعلي يوم السبت أن العراق نفذ أكثر من ألفٍ ومئتي ضربة على داعش في الأراضي السورية.

وبحسب قناة "روسيا اليوم" فإن الخزعلي اشاد بالتعاون بين الدول المشتركة في مركز تبادل المعلومات لتقديمها معلومات استخبارية دقيقة حول مواقع الجماعات الإرهابية.

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