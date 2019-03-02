الجوية يفتقد لثلاثة من اللاعبين امام نفط ميسان الاحد

2019/03/02 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سيفتقد فريق القوة الجوية لكرة القدم، لثلاثة من أبرز لاعبيه خلال مواجهة نفط ميسان يوم غد الاحد في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وذكر المدرب المساعد لفريق القوة الجوية احمد خضير :أن الفريق سيفتقد لخدمات اللاعبين احمد عبد الرضا ومحمد علي عبود بسبب لإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية، وهم بحاجة إلى الراحة لكي يعودوا للملاعب من جديد.وأضاف :" اللاعب علي بهجت هو الاخر سيغيب عن مباراة الغد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وبالتالي سوف نفتقد لثلاثة من ابرز لاعبينا امام نفط ميسان، وهي مباراة مهمة لنا من اجل تحقيق الفوز ومواصلة مطارة المتصدر الشرطة في السباق نحو اللقب.يشار إلى ان فريق القوة الجوية يحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة وبفارق ست نقاط عن المتصدر الشرطة.انتهى

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