الموانئ تستقبل 10 بواخر على ارصفة مينائي ام قصر

2019/03/02 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت الشركة العامة لموانئ العراق اليوم السبت ، (10) بواخر على ارصفة مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي.

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