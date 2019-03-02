وزير الثقافة يفتتح مهرجان النخيلة الثقافي الثالث

2019/03/02 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم السبت، مهرجان النخيلة الثقافي بنسخته الثالثة في مدينة كربلاء المقدسة.

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