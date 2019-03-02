بالجرم المشهود.. اعتقال عصابة تتاجر بالأسلحة في بغداد

2019/03/02 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة أفراد تتاجر ببيع الأسلحة في العاصمة بغداد.

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