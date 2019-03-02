فوت عيد ميلاد ابنه... عطل في طائرة وزير الخارجية الألماني يؤخره 20 ساعة

2019/03/02 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى برلين في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بعد 20 ساعة من الموعد المقرر لوصوله، بعد أن تقطعت به السبل في مالي عندما تعرضت طائرته الرسمية لمشاكل فنية.

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