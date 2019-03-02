أونروا تشيد بقرار من مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بإنشاء صندوق لتمويلها

2019/03/02 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، بقرار اعتمده وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يقضي بإنشاء صندوق للحفاظ على الاستقرار المالي للمنظمة الأممية.

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