مركز المصالحة: واشنطن ترفض السماح لقوافل النقل بالعبور إلى التنف لنقل اللاجئين

2019/03/02 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق سيرغي سولوماتين، اليوم السبت، أن الجانب الأميركي رفض عبور قوافل النقل إلى "التنف" لنقل لاجئي مخيم الركبان.

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