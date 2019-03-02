صحفيو نينوى يعلنون مقاطعتهم لنشاطات مجلس المحافظة

2019/03/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلن

مجموعة من الصحفيين في محافظة نينوى، السبت، مقاطعتهم لنشاطات مجلس المحافظة بسبب طرد

بعض الصحفيين من مؤتمر صحفي.

وقال

الصحفيين في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انهم”قرروا مقاطعة نشاطات

مجلس نينوى على خلفية قيام المكتب الاعلامي للمجلس بطرد مراسلي القنوات الفضائية ووسائل

الاعلام والتعامل معهم بأسلوب لا يجازي بالوقت الطويل الذي استغرقه الصحفيين بانتظار

المؤتمر الصحفي للمجلس والذي تم إلغاءه لأسباب غير معلومة بعد جلسة خصصت لمناقشة الوضع

الامني للموصل”.

واضافوا،

ان”مثل هذا التعامل مع السلطة الرابعة يجب ان يصل الى الحكومة المركزية في بغداد

ونقابة الصحفيين العراقيين والمؤسسات المعنية بمراقبة حرية الصحافة”.

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