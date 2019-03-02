2019/03/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أصدرت

الهيئة العامة للكمارك، السبت، قرارا جديدا بشأن إستيراد البضائع وبلد المنشأ.

وذكر

يبان صادر عن الهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “المراكز الكمركية

الحدودية ستعتمد تصديقات غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط على

شهادات المنشأ والفواتير التجارية للبضائع المستوردة عند تعذر استحصال تصديقات الملحقيات

التجارية العراقية”.

وأضاف

البيان أن “هذا جاء مستندا الى قرار مجلس الوزراء رقم 336 لسنة 2018 المتضمن إقرار

توصيات مؤتمر تنمية الأقتصاد العراقي والتي نصت الفقرة 5 من المحور الأول منه على

(عدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية والأكتفاء بمصادقة

غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ او البلد الوسيط)”.

وتابع

أن “الهيئة سبق لها ان وجهت كافة مراكزها الكمركية في ٢٠١٨في ايلول 2018 بمضمون

هذا القرار بهدف تبسيط اجراءات تخليص البضائع المستوردة عبر كافة المنافذ الحدودية

الإتحادية للقطاعين العام والخاص وأن القرار لا زال ساري المفعول”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

22

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك قراراً جديداً بشأن إستيراد البضائع وبلد المنشأ) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك قراراً جديداً بشأن إستيراد البضائع وبلد المنشأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).