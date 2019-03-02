ميلان يهزم ساسولو ويرتقي للمركز الثالث

2019/03/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستفاد ميلان من الخدمة الجليلة التي قدمها له كالياري بفوزه على جاره انتر ميلان 2-1 الجمعة في الافتتاح.ورفع ميلان رصيده إلى 48 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على انتر، في حين توقف رصيد ساسوولو عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.على ملعب سان سيرو، سيطر ساسوولو على مجريات الشوط الأول بالكامل وسنحت للاعبيه عدة فرص عبر الصربي فيليب ديوريتشيتش (21 و24) وستيفانو سنسي (37) ومانويل لوكاتيلي (38) والإيفواري جيريمي بوغا (40) ودومينيكو بيراردي (45+3) مقابل محاولتين لميلان عن طريق البولندي كريستوف بيونتيك (10) والبرازيلي لوكاس باكيتا (27).وجاءت نتيجة هذا الشوط مخالفة لسير مجرياته، واستقبلت شباك ساسوولو هدفا بنيران صديقة عندما حاول الإسباني بول يورلا إبعاد الكرة فتحولت الى مرمى فريقه (35).واستهل بيراردي الشوط الثاني بثلاث محاولات خطرة لساسوولو دون أن يتمكن من إدراك التعادل (49، 53 و63) قبل أن تنقص صفوف فريقه بطرد الحارس أندريا كونسيلي بارتكابه خطأ خارج منطقته من خلال دفع بيونتيك المنفرد (64).ومع النقص العددي، مالت الكفة تماما لصالح صاحب الأرض الذي سيطر ميدانيا على المجريات في الوقت المتبقي دون أن يستطيع رفع غلته.وشهدت مباراة إمبولي وضيفه بارما تسجيل أهداف تقاسمها الفريقان بتعادلهما 3-3.وتقدم بارما ثلاث مرات عن طريق الإيفواري جيرفينيو (13) ولوكا ريغوني (45+1 من ضربة رأس) والبرتغالي برونو ألفيش (82)، وأدرك إمبولي ثلاث مرات بواسطة كريستيان بولوكرو (18) وفرانشيسكو كابوتو (59 من ركلة جزاء) وماتياس سيلفستري (90+1).

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