من مقر العصائب في كربلاء: وزير الثقافة يعلن الموافقة على افتتاح المسرح العسكري

2019/03/02 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، السبت، الموافقة على افتتاح المسرح العسكري.جاء ذلك خلال زيارة الحمداني مقري قيادة محور الفرات الأوسط للحشد الشعبي، ومقر عصائب أهل الحق في مدينة كربلاء.وقال الوزير في بيان،، تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (2 آذار 2019)، إن “الحياة مستمرة في العراق بفضل تضحيات […]

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