في بيان “غاضب”: صحفيو نينوى يقاطعون تغطية نشاطات مجلس المحافظة

2019/03/02 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت رابطة الاعلامين والصحفيين في نينوى، السبت، مقاطعتها لجميع نشاطات مجلس المحافظة على خلفية ما قالوا إنه “طرد لمراسلي القنوات الفضائية ووسائل الاعلام من المجلس”.وذكر بيان للرابطة، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (2 اذار 2019)، أن “المكتب الاعلامي للمجلس قام بطرد مراسلي القنوات الفضائية ووسائل الاعلام، بالإصافة إلى الوقت الطويل الذي […]

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