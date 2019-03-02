روسيا: اميركا تمنع دخول قوافل نقل المدنيين السوريين من مخيم الركبان

2019/03/02 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الولايات المتحدة رفضت طلب روسيا السماح بعبور قوافل إلى منطقة التنف لنقل اللاجئين من مخيم الركبان جنوبي سوريا.وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتصارعة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، الفريق سيرغي سولوماتين: “على الرغم من النجاح الذي حققته الحكومة السورية في اتخاذ جميع التدابير […]

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