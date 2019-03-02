إيران تتسبب بارتفاع اسعار الطماطم في اقليم كوردستان

2019/03/02 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت اسعار محصول الطماطم في اسواق اقليم كوردستان، منذ يومين، ارتفاعا ملحوظا، ويرجع اصحاب العلاوي والبقالين في السليمانية السبب الى ان ايران منعت تصدير الطماطم والتفاح والبرتقال الى الاقليم.

ويؤكد البقالون واصحاب المحال ان سعر الطماطم بلغ ما بين 900 الى 1.200 دينار عراقي.

وقال احد الباعة انه كان سابقا يبيع نحو 150 كيلوغراما من الطماطم يوميا، الا انه يبيع بالكاد 15 كيلوغراما فقط بسبب غلاء الاسعار.

واضافة الى المنتوج المحلي يتم استيراد محصول الطماطم من ايران وتركيا ومحافظة البصرة، ويتم جلب الف وخمسمائة طن منها الى حدود محافظة السليمانية فقط كونه يعد من المواد الاساسية الداخلة في معظم الاكلات، الا ان ارتفاع اسعاره ادى الى عدم امكانية المواطنين من شراء الكمية التي يحتاجون اليها من هذا المحصول.

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