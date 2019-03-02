2019/03/02 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي : مقتل اربعة دواعش جنوب غرب كركوك

02/03/2019 22:38:00 PM |

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واع / مكتب كركوك / م .خ

اعلنت قوات الحشد الشعبي محور الشمال ، السبت، عن مقتل اربعة دواعش جنوب غرب كركوك.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "بعملية نوعية قوة خاصة من عمليات الحشد محور الشمال تقتل اربعة من فلول داعش في قرية حجل بناحية الرياض جنوب غرب كركوك".

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