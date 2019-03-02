2019/03/02 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد

بغداد اليوم - بغداد

يفتقد فريق القوة الجوية لكرة القدم، لثلاثة من أبرز لاعبيه خلال مواجهة نفط ميسان يوم غد الاحد في مباراة مؤجلة لحساب الجولة الثالثة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وذكر المدرب المساعد لفريق القوة الجوية اح

بغداد اليوم

عاد فريق مانشستر سيتي اليوم السبت الى قائمة الصدارة بالفوز على بورنموث 1- صفر، في لقاء جرى على ملعب فيتنس فيرست لحساب الجولة 29 من منافسات الدوري الانكليزي.

تسيد مانشستر سيتي احداث الشوط الاول واجبر بورنموث بالتراجع الى التكدس

بغداد اليوم

حقق فريق النفط بكرة السلة اليوم السبت، فوزا مهما على منافسه في صدارة الدوري الممتاز الكرخ في لقاء انتهى 90-80 ، وجرى على قاعة الكرخ.

الشوط الاول بربعيه الاول والثاني كان النفط هو الافضل من حيث الدفاع والضغط والتفوق بالنتيجة، وشهد هذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).