باحث أردني: لدى إيران برنامج توسعي للسيطرة على المنطقة جغرافياً وديموغرافياً

2019/03/02 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الباحث السياسي الأردني، محمد خليل الحسيني، أن إيران لها برنامج توسعي وتريد أن ترسخ القيم التي تؤمن بها حتى تقوم بالسيطرة جغرافياً وديموغرافياً على المنطقة، مشيراً إلى أن "إيران كانت المستفيد الأكبر من الغزو الأمريكي للعراق لأنها بسبب هذا الغزو وتفكك أجهزة الدولة العراقية أصبحت الأبواب أمامها مفتوحة للدخول ولتأسيس علاقات كبيرة جداً وللسيطرة على الأرض".جاء ذلك خلال مشاركة محمد خليل الحسيني في ندوة بعنوان: "إيران في الأجندات الدولية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الأمن والسيادة في الشرق الأوسط الذي ينظمه مركز رووداو للدراسات.وقال الحسيني إن "إيران هي واحدة من ثلاثة دول في المنطقة يمكن أن نطلق عليها دول تملك برنامج استراتيجي بأهداف واضحة، وهذه الدول الثلاثة تتشارك في أنها ذات برنامج مركب ومزدوج يجمع ما بين البعد القومي والبعد الديني".وأضاف أنه "هذه دول الثلاثة هي إيران بالبعد القومي الفارسي والبعد الديني الإسلامي، وتركيا العدالة والتنمية تحديداً بالبعد القومي التركي العثماني والبعد الديني الإسلامي، واسرائيل التي لها البعد القومي المختلط اليهودي الصهيوني".مشيراً إلى أنه "بالحديث عن إيران وبرنامجها المركب يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أمرين مهمين الأول اعتماد مبدأ ولاية الفقيه في إيران والثاني مبدأ تصدير الثورة، وهنا تكمن المشكلة أن السياسات الخارجية الإيرانية التي اعتمدت هاتين المبدأين هي التي امتدت للمنطقة وولدت بالتالي ردة فعل من الدول التي يمكن أن نطلق عليها دول سنية باعتبار أن غالبية سكانها من السنة، وبالتالي تغليف الأدوات السنية الخارجية بغلاف طائفي شيعي وذلك لمحاولة امتلاك أدوات داخل هذه الدول أدى إلى توتر في العلاقات".

وأوضح الحسيني أن "الأدوات الإيرانية المغلفة امتدت إلى العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين وفلسطين وغزة تحديداً من خلال حركة حماس وذلك لتحفيز هذه الأدوات بغلاف طائفي لخلق حالة من الاستقطاب وبالتالي بات من الطبيعي أن تظهر الحالة الأخرى على الطرف الأخر وكأنها حالة سنية مواجهة لحالة شيعية، بينما فعلياً نحن أمام دولة لها برنامج توسعي في المنطقة وتريد أن ترسخ القيم التي تؤمن بها حتى تقوم بالسيطرة جغرافياً وديموغرافياً على المنطقة".

وتابع أن "يوجد في إيران تمييز واضح على الأساس العرقي والطائفي صحيح أن الدستور الإيراني يتحدث نصاً وصراحةً عدم السماح بالتمييز ضد أي مواطن إيراني، ولكن مايحدث على أرض الواقع أن هناك سياسات تمييزية واضحة في الداخل الإيراني".وأردف أن "سيطرة الفكر الطائفي داخل إيران امتد في محاولات تصدير الثورة الإيرانية، وقامت إيران بذلك من خلال ثلاث طرق أولاً أن يكون لديها مجموعات متحالفة معها وهذه المجموعات ليست في النظام بل هي مجموعات تشكل أقليات في مجتمعاتها مثل البحرين أو اليمن، وأدت هذه المجموعات من خلال نشاطها المدعوم من إيران إلى إحداث عدم استقرار في بعض الدول، وعدم الاستقرار هذه نتج عنه ردة فعل يمكن أن نصفها أنه من الجانب السني"، مبيناً أنه "في حالات أخرى قامت إيران بالتحالف مع أنظمة مثل تحالفها مع النظام السوري أو مع حزب الله والذي هو جزء من النظام اللبناني، ورأينا كيف كان التحالف السوري الإيراني وكيف أدى أيضاً إلى وجود ردات فعل شعبية تصاعدت معها مايمكن أن نطلق عليه تطرف سني".ولفت الباحث السياسي إلى أن "هل نحن أمام صراع سني شيعي أم أمام محاولات مغلفة بطائفية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟، مؤكداً أن "المستفيد الأكبر من الغزو الأمريكي للعراق كانت إيران لأنها بسبب هذا الغزو وتفكك أجهزة الدولة العراقية أصبح الأبواب أمامها مفتوحة للدخول ولتأسيس علاقات كبيرة جداً وللسيطرة على الأرض إلى مرحلة وصلت أن لديها ميليشيات مسلحة تابعة لها مارست عمليات تصفية طائفية ومارست عمليات سياسية، أي نحن أمام سياسات توسعية إيرانية يقابلها ردود فعل من الدول الأخرى".وانطلقت فعاليات منتدى أربيل السنوي الأول حول الأمن والسيادة في الشرق الأوسط، أمس الجمعة، 1 آذار 2019، في مدينة أربيل، بحضور وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري، نيابةً عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارازاني، إلى جانب نخبة سياسية وأكاديمية من إقليم كوردستان والعراق وعدة دول إقليمية وعالمية.

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