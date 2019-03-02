تحليل.. كيف يمكن إنجاح فكرة معدلات الفائدة السالبة؟

2019/03/02 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحرير: سالي إسماعيل

مباشر: قامت بعض البنوك المركزية بخفض معدلات الفائدة الأساسية إلى مستوى صفر خلال الأزمة المالية العالمية؛ من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.





وبعد 10 سنوات، فإن معدلات الفائدة لا تزال منخفضة في العديد من الدول، كما يوضح تقرير تم نشره عبر مدونة صندوق النقد الدولي.





وبينما تعافى الاقتصاد العالمي في الفترة الماضية، فإن حدوث ركود اقتصادي في المستقبل أمراً حتمياً.





وتاريخياً، فإن حالات الركود الاقتصادي الشديدة تحتاج خفض معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 3 إلى 6% للتغلب عليها ومساعدة الاقتصاد على التعافي.





وفي حالة حدوث أزمة أخرى، فإن عدد قليل من الدول قد يكون أمامه هذه المساحة لكي يتعامل مع الركود عبر السياسة النقدية.





ومن أجل التغلب على هذه المشكلة، فإن دراسة حديثة لصندوق النقد توضح كيف يمكن للبنوك المركزية أن تنشىء نظاماً من شأنه أن يجعل خفض معدلات الفائدة لمزيد من النطاق السالب خياراً ممكناً.





إلى أيّ مدى يمكن أن تنخفض؟

في العالم غير القائم على النقد، فإنه قد لا يكون هناك حد أدنى لمعدلات الفائدة، حيث يمكن للبنك المركزي أن يقوم بخفض معدل الفائدة على سبيل المثال من 2% إلى -4% لمواجهة الركود الاقتصادي الشديد.





كما أن خفض معدل الفائدة قد ينتقل إلى الودائع المصرفية والقروض والسندات.





وبدون السيولة (الكاش)، فإن المودعين قد يضطروا إلى دفع معدل فائدة سالب لإبقاء أموالهم في البنك، ما يجعل الاستهلاك والاستثمار أكثر جاذبية.





ومن شأن ذلك أن يزيد الإقراض ويعزز الطلب ما يعمل على تحفيز الاقتصاد.





ومع ذلك، فإنه عندما يكون النقد (الكاش) متاحاً فإن خفض معدلات الفائدة بشكل كبير إلى النطاق السالب يصبح أمراً مستحيلاً.





ويرجع ذلك إلى أن الكاش يمتلك نفس القوة الشرائية للودائع المصرفية لكن بمعدل فائدة اسمية عند صفر.





وعلاوة على ذلك، يمكن الحصول عليها بكميات غير محدودة في مقابل أموال البنك.





وبالتالي، بدلاً من دفع الفائدة السالبة، فإن الفرد يمكنه ببساطة حيازة الكاش عند معدل فائدة صفري، كما يعتبر النقد خياراً مجانياً عند معدل فائدة صفر ويعمل بمثابة حد أدنى لسعر الفائدة.





وبسبب هذا الحد الأدنى لمعدل الفائدة، فإن البنوك المركزية لجأت إلى إجراءات سياسة نقدية غير تقليدية.





وسمحت منطقة اليورو وسويسرا والدنمارك والسويد واقتصادات أخرى لمعدلات الفائدة أن تتراجع إلى مستوى أقل قليلاً من صفر، وهو الأمر الذي كان ممكناً نظراً لأن حيازة الكاش بكميات كبيرة أمر غير مريح ومكلف (على سبيل المثال، رسوم التخزين والتأمين).





وساعدت هذه السياسات على تعزيز الطلب لكن لا يمكنهم التعويض الكامل لمجال السياسة المفقود عندما تكون معدلات الفائدة منخفضة للغاية.





كسر حاجز الصفر

ربما يكون أحد الخيارات لكسر حاجز النطاق الأدنى لمعدل الفائدة "صفر" هو التخلص من الكاش.





لكن هذا ليس أمر بسيط، حيث لا تزال النقود الملموسة (الكاش) تلعب دوراً كبيراً في المدفوعات داخل العديد من الدول.





ومن أجل التغلب على هذه المشكلة، فإنه طبقاً لدراسة حديثة لموظفي صندوق الدولي، هناك بحث لاقتراح للبنوك المركزية حول جعل الكاش مكلفاً مثل الودائع المصرفية ذات معدلات الفائدة السالبة، ما يجعل بالتبعية معدلات الفائدة السالبة معقولة بشكل كبير تزامناً مع الحفاظ على دور النقد.





ويقترح البحث على البنوك المركزية تقسيم القاعدة النقدية إلى عملتين محليتين منفصلتين؛ السيولة النقدية والنقود الإلكترونية.





ومن المفترض أن يتم إصدار النقود الإلكترونية بشكل إلكتروني فقط كما ستدفع معدل الفائدة المسعرة عبر السياسة النقدية، بينما الكاش من شأنه أن يكون لديه سعر صرف (معدل التحويل) مقابل الأموال الإلكترونية، وهو أمراً رئيسياً بالنسبة للمقترح.





وعند تطبيق معدل الفائدة السالبة على الأموال الإلكترونية، فإن البنك المركزي سوف يسمح لمعدل التحويل للكاش مقابل النقود الإلكترونية بالانخفاض بنفس وتيرة الفائدة السالب على الأموال الإلكترونية.





وبالتالي، فإن قيمة الكاش ستنخفض مقارنة بالأموال الإلكترونية.





وللتوضيح، لنفترض أن المصرف الذي تتعامل معه أعلن معدل فائدة سالبة بنسبة 3% على إيداعك المصرفي بقيمة 100 دولار اليوم، وافترض كذلك أن البنك المركزي أعلن أن الدولارات نقداً ستصبح الآن عملة منفصلة وسوف تنخفض مقابل الدولار الإلكتروني بنحو 3% سنوياً.





ومن شأن معدل التحويل الدولار نقداً إلى الدولار الإلكتروني أن يتغير من 1 إلى 0.97 على مدى العام، وبعد مرور عام فإن أموالك ستكون 97 دولاراً إلكترونياً في حسابك المصرفي.





وإذا قمت بدلاً من ذلك بسحب 100 دولار نقداً اليوم وحافظت عليه في مكان أمن في منزلك لمدة عام، فإن تحويله إلى أموال إلكترونية بعد هذا العام سوف يوازي أيضاً 97 دولاراً إلكرونياً.





وفي نفس الوقت، فإن المحال التجارية قد تبدأ في الإعلان عن الأسعار بالنقود الإلكترونية والكاش بشكل منفصل، مثلما الحال داخل المحلات في بعض الاقتصاديات الصغيرة المنفتحة والتي تعلن بالفعل عن الأسعار بالعملات المحلية والعملات الأجنبية للدول المجاورة.





وبالتالي فإن الكاش قد يفقد قمته مقابل كل من السلع والنقود الإلكترونية، ولن تكون هناك ميزة من حيازة الكاش مقارنة بالودائع المصرفية.





وسيسمح نظام العملة المحلية المزدوج هذا للبنوك المركزية بتطبيق معدل الفائدة السالبة كلما كان ضرورياً لمواجهة الركود الاقتصادي دون إثارة أيّ بدائل على نطاق واسع في الكاش.





إيجابيات وسلبيات

وبينما يمثل نظام العملة الثنائي هذا تحدياً لأفكارنا المسبقة بشكل المال، فإن الدول يمكنها تطبيق فكرة نظام العملات المزدوج مع تغييرات صغيرة نسبياً في أطر تشغيل البنوك المركزية

وبالمقارنة مع المقترحات البديلة، فإن هذه الفكرة تتميز بأنها تحرر تماماً السياسة النقدية من الحد الأدنى لمعدل الفائدة عند صفر، كما أن إدخالها سيعيد تأكيد التزام البنوك المركزية بمستهدف التضخم بدلاً من زيادة الشكوك بشأنه.





ومع ذلك، فإن تطبيق مثل هذه الفكرة ليس خالياً من التحديات، حيث أنه سيطلب تعديلات هامة في النظام المالي والقانوني.





وبالتحديد، يجب معالجة المسائل الأساسية المتعلقة بقانون السياسة النقدية كما أن هناك حاجة إلى ضمان تطابقه مع الإطار القانوني لصندوق النقد الدولي فضلاً عن أنه يتطلب جهداً هائلاً في التواصل.





وتُعد الإيجابيات والسلبيات لهذا المقترح خاصة بكل دولة ويجب مقارنتها بحرص مع المقترحات الأخرى مثل أهداف التضخم الأعلى من أجل زيادة المجال أمام السياسة النقدية في البيئة التي تتسم بمعدلات فائدة منخفضة.





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