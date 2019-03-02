الحلبوسي يلتقي الرئيس محمود عباس ويتلقَّى دعوة لزيارة فلسطين

2019/03/02 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، برفقة وفد نيابي وبحضور سفيرة العراق لدى الأردن وفلسطين السيدة صفية السهيل الرئيسَ الفلسطيني السيد محمود عباس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية والظروف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".واكد الحلبوسي، أن" العراق داعمٌ للشعب الفلسطيني، وأن شعبه وقيادته ملتزِمة وموحَدة بالموقف إزاء القضية الفلسطينية، ويرى أن فلسطين دولة وعاصمتها القدس الشريف".واشار الى انه" في ختام اللقاء تلقَّى رئيس مجلس النواب دعوةً من الرئيس محمود عباس لزيارة فلسطين".انتهى

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