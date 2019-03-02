2019/03/02 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفي النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني اليوم السبت ، اختيار شخصية محددة لاستيزار الداخلية ، مشيرا الى ان تحالفه وسائرون ماضيان لحل مشكلة الوزارات الشاغرة قبل انعقاد جلسة البرلمان المزمع عقدها السبت المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح : عازمون على انهاء ملف الوزارات الشاغرة في الجلسات الاولى للبرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح : عازمون على انهاء ملف الوزارات الشاغرة في الجلسات الاولى للبرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).