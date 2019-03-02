العثور على جثة طفل فقد منذ اسبوعيـــن فـي انهر دجلة

2019/03/02 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية النجدة عثور دورياتها النهرية على الطفل المفقود منذ اكثر من اسبوعين في حادثة انقاذ المرأة التي اقدمت على رمي نفسها واطفالها الاثنين من اعلى جسر الائمة.

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