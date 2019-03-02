ذي قار: القبض على 3 متهمين ضبط بحوزتهم مادة الكريستال

2019/03/02 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مكافحة المخدرات في ذي قار، ، من القاء القبض على ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة في قضاء الاصلاح ، حسبما افادت قيادة شرطة المحافظة.وقال بيان للمكتب الإعلامي لقائد الشرطة، اليوم السبت، إن "تم إلقاء القبض علي المتهمين في ثلاث عمليات منفصلة بناءا على اعترافاتهم القضائية".

المتهمون الثلاثة يبلغون من العمر 25 و 30 و 37 عاما جميعهم من سكنة قضاء الإصلاح، حسب البيان.

واشار البيان الى، انه تم "عرض المتهمين على قاضي التحقيق والذي قرر توقيفهم وفق أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة "2017.

تحرير: عامر الشيباني

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