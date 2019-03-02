شعبية ماكرون تتعافى... تراجع حاد في عدد محتجي

2019/03/02 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ عدد المشاركين في الجولة السادسة عشرة من احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا اليوم السبت نصف عدد المشاركين في الأسبوع الماضي وكانت المسيرات سلمية إلى حد كبير في مؤشر يبعث على ارتياح الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يحاول جاهدا إيجاد حلول للرد على الحركة.

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