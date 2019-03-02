خبراء خليجيون يكشفون أهمية الدور الروسي في حل القضايا العالقة بالشرق الأوسط

2019/03/02 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، جولة رسمية في دول الخليج العربي، تشمل قطر والسعودية والكويت والإمارات، في الفترة ما بين 3 - 7 مارس/ آذار الجاري.

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