لقطات نادرة لزرافة بيضاء وصغيرها (فيديو)

2019/03/02 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت قناة "ناشيونال جيوغرافيك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" شريطا مصورا يظهر زرافة بيضاء وصيغرها في كينا.

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