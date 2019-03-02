2019/03/02 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثأر بايرن ميونيخ لخسارته ذهابا صفر-3 ملحقا بمضيفه الخسارة الثالثة على التوالي في عقر داره بعد 12 فوزا متتاليا.ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 54 نقطة وبات يتخلف بفارق الأهداف فقط عن دورتموند، فيما وقف رصيد مونشنغلادباخ عند 43 نقطة وتراجع الى المركز الرابع بعد فوز لايبزيغ على مضيفه نورمبرغ الأخير 1-صفر.على ملعب بوروسيا بارك، سنحت فرصة أولى في الدقيقة الأولى لبايرن عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي أبعدها الحارس السويسري يان سومر الى ركنية نفذها الكولومبي خاميس رودريغز وتابعها الإسباني خافي مارتينيز برأسه في الشباك (2).واستمر بايرن بضغطه الكثيف، واضاف توماس مولر الهدف الثاني بعد تمريرة عرضية أرسلها سيرج غنابري من الجهة اليسرى وتابعها الأول "طائرة" ارتدت اليه من الحارس سومر دفعها ثانية بيمناه في الشباك (11).وحرم سومر ليفاندوفسكي (28) وغنابري (30) من فرصتين لزيادة غلة العملاق البافاري قبل أن يهدر لارس شتيندل قائد دورتموند فرصة أولى (34) ثم يقلص الفارق اثر تمريرة من البلجيكي ثورغان هازار (37).وتكرر سيناريو بداية الشوط الأول في الثاني بفرصة ضائعة للكولومبي خاميس رودريغيز (46)، وهدف ثان للبولندي ليفاندوفسكي اثر تمريرة من الإسباني ثياغو ألكانتارا تابعها بيمناه في سقف الزاوية اليسرى (47).وسجل الفريق البافاري، صاحب الرقم القياسي في عدد القاب البطولة (27)، الهدف الرابع بعد ان تصدى سومر لكرة ليفاندوفسكي وحاول المدافع ماتياس غينتر إبعادها لتصل الى غنابري الذي أعادها بهدوء الى الشباك (75).وفي الوقت بدل الضائع، حصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء اثر اسقاط هازار لجوشوا كيميش انبرى لها البولندي مسجلا منها الهدف الخامس (90+1)، رافعا رصيده الى 15 هدفا في البطولة ليصبح شريكا لمتصدر ترتيب الهدافين الصربي لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة ألمانيا: بايرن يثأر من مونشنغلادباخ ويلحق بالمتصدر) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطولة ألمانيا: بايرن يثأر من مونشنغلادباخ ويلحق بالمتصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).