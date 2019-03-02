أثيل النجيفي يتحدث عن عودته إلى بغداد: أنهيت 9 دعاوى من أصل 15

2019/03/02 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، السبت، ان جميع القضايا التي اثيرت ضده وضد وزير المالية الاسبق رافع العيساوي هي قضايا “ادراية”، معلناً غلق 9 قضايا من اصل 15 دعوى قضائية ضده.وأضاف النجيفي في تصريحات لبرنامج سياسي الأبعاد مع الزميلة بتول الحسن، تابعها “ناس” اليوم (2 اذار 2019) “نعمل على حل […]

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